Леший 2 (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Счастливому семейству Никитиных, ожидающих первенца, объявлена настоящая война… Ни Света, ни Алексей не в состоянии оборвать череду необъяснимых происшествий – взрыв самолета, похищение сестры Алексея, отравление лошадей. Под подозрение милиции падает каждый, кто когда-либо бывал в усадьбе или работал у его радушной хозяйки. Ничего не проясняет и письмо, подброшенное Алексею – похититель не требует выкуп за Катю. На ее поиски сначала отравляется Никитин старший, днем позже Света и Карпыч… Все трое пропадают в лесу...



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