Нефариус (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Камерный триллер о маньяке, который пытается убедить судебного психиатра в своей демонической сущности. В главной роли — звезда «Святых из Бундока» Шон Патрик Флэнери.



Психиатр Джеймс Мартин отправляется в тюрьму на опасное задание. Ему предстоит провести беседу с серийным убийцей Эдвардом, который недавно довел его коллегу до самоубийства. Джеймс задает заключенному вопросы и рассчитывает с их помощью выяснить, вменяем ли преступник: от этого зависит мера наказания. Но задача осложняется тем, что Эдвард называет себя демоном и даже демонстрирует убедительные подтверждения этому.



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