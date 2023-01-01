Нефариус (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Камерный триллер о маньяке, который пытается убедить судебного психиатра в своей демонической сущности. В главной роли — звезда «Святых из Бундока» Шон Патрик Флэнери.
Психиатр Джеймс Мартин отправляется в тюрьму на опасное задание. Ему предстоит провести беседу с серийным убийцей Эдвардом, который недавно довел его коллегу до самоубийства. Джеймс задает заключенному вопросы и рассчитывает с их помощью выяснить, вменяем ли преступник: от этого зависит мера наказания. Но задача осложняется тем, что Эдвард называет себя демоном и даже демонстрирует убедительные подтверждения этому.
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Информация
Рейтинг
- ЧКРежиссёр
Чак
Конзелман
- КСРежиссёр
Кэри
Соломон
- ДБАктёр
Джордан
Бэлфи
- ШПАктёр
Шон
Патрик Флэнери
- ГБАктёр
Гленн
Бек
- ДМАктёр
Дэниэл
Мартин Берки
- МДАктёр
Марк
Де Алессандро
- КААктёр
Камерон
Арнетт
- ДХАктёр
Джеймс
Хили мл.
- СЭАктриса
Сара
Эрнандес
- ДЛАктёр
Джаррет
ЛеМастер
- КССценарист
Кэри
Соломон
- ЧКСценарист
Чак
Конзелман
- СДСценарист
Стив
Дис
- ШХПродюсер
Шила
Харт
- СДПродюсер
Стив
Дис
- АКАктёр дубляжа
Артем
Крылов
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- АМАктёр дубляжа
Алексей
Макрецкий
- ВМАктёр дубляжа
Валентин
Морозов
- ККХудожник
Кэйси
Краудис
- ДМХудожник
Дэвид
Молин
- ДХОператор
Джейсон
Хэд
- БЕКомпозитор
Брайан
Е. Миллер