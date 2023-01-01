Нефариус
Wink
Фильмы
Нефариус
7.82023, Nefarious
Триллеры93 мин18+
Психиатр проводит интервью с серийным убийцей, который утверждает, что он — демон. Напряженный триллер со звездой «Святых из Бундока»
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Нефариус (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Камерный триллер о маньяке, который пытается убедить судебного психиатра в своей демонической сущности. В главной роли — звезда «Святых из Бундока» Шон Патрик Флэнери.

Психиатр Джеймс Мартин отправляется в тюрьму на опасное задание. Ему предстоит провести беседу с серийным убийцей Эдвардом, который недавно довел его коллегу до самоубийства. Джеймс задает заключенному вопросы и рассчитывает с их помощью выяснить, вменяем ли преступник: от этого зависит мера наказания. Но задача осложняется тем, что Эдвард называет себя демоном и даже демонстрирует убедительные подтверждения этому.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нефариус»

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