Иван Царевич и Серый Волк 5 (мультфильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Свежая часть знаменитой сказки, в которой герои случайно изменяют прошлое, и теперь о славных приключениях Ивана никто не помнит, а Василиса все еще ищет жениха. В семейной жизни Ивана и Василисы настала идиллия. Однажды, чтобы развлечь жену, Царевич отправляется с ней в Тридесятое царство, откуда он сам родом. Там располагается волшебный дуб, через дупло которого можно увидеть прошлое. Иван и Василиса хотят снова полюбоваться на собственную свадьбу, но, когда на той стороне собираются сделать торжественную фотографию, Василиса решает ее немного «подправить» и убирает из кадра бабочку. В результате прошлое полностью меняется, и об Иване все забывают, включая его жену. Смотрите в хорошем качестве мультфильм 2022 года «Иван Царевич и Серый Волк 5» онлайн в сервисе Wink и узнайте, что предпримет главный герой теперь
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыСемейные, Мультфильмы, Приключения
Рейтинг
- КФРежиссёр
Константин
Феоктистов
- Актёр
Никита
Ефремов
- АБАктёр
Александр
Боярский
- Актёр
Михаил
Боярский
- ТБАктриса
Татьяна
Бунина
- МСАктёр
Максим
Сергеев
- МЦАктриса
Мария
Цветкова-Овсянникова
- КФАктёр
Константин
Феоктистов
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- СВАктёр
Сергей
Воробьев
- ВМАктёр
Валентин
Морозов
- АБСценарист
Александр
Боярский
- ИФСценарист
Иван
Филиппов
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Монтажёр
Сергей
Глезин
- ГЖКомпозитор
Георгий
Жеряков
- АБКомпозитор
Александр
Боярский