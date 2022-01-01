Иван Царевич и Серый Волк 5 (мультфильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Свежая часть знаменитой сказки, в которой герои случайно изменяют прошлое, и теперь о славных приключениях Ивана никто не помнит, а Василиса все еще ищет жениха. В семейной жизни Ивана и Василисы настала идиллия. Однажды, чтобы развлечь жену, Царевич отправляется с ней в Тридесятое царство, откуда он сам родом. Там располагается волшебный дуб, через дупло которого можно увидеть прошлое. Иван и Василиса хотят снова полюбоваться на собственную свадьбу, но, когда на той стороне собираются сделать торжественную фотографию, Василиса решает ее немного «подправить» и убирает из кадра бабочку. В результате прошлое полностью меняется, и об Иване все забывают, включая его жену. Смотрите в хорошем качестве мультфильм 2022 года «Иван Царевич и Серый Волк 5» онлайн в сервисе Wink и узнайте, что предпримет главный герой теперь



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