Три богатыря и Морской царь
Wink
Детям
Три богатыря и Морской царь
9.42016, Три богатыря и Морской царь
Мультфильм, Семейный73 мин6+
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Три богатыря и Морской царь (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

Седьмой фильм анимационной серии о «Трех богатырях», в котором былинные герои пытаются спасти Киев, ушедший под воду. До Морского Царя доходят слухи о неслыханной красоте русских женщин, и он, недолго думая, превращает Киев в часть своих владений. В это самое время богатыри сражаются с драконами в Китае, но, узнав о случившемся, спешат вызволять соотечественников, которые превратились в русалок и русалов. Добрыне Никитичу придется понервничать сильнее всех, ведь Морской Царь хочет жениться на его супруге Настасье. Наблюдать за подводными приключениями любимых персонажей будет особенно интересно, если смотреть мультфильм «Три богатыря и Морской царь» (2016) онлайн в хорошем качестве на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Три богатыря и Морской царь»