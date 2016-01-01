Три богатыря и Морской царь (фильм, 2016) смотреть онлайн

Седьмой фильм анимационной серии о «Трех богатырях», в котором былинные герои пытаются спасти Киев, ушедший под воду. До Морского Царя доходят слухи о неслыханной красоте русских женщин, и он, недолго думая, превращает Киев в часть своих владений. В это самое время богатыри сражаются с драконами в Китае, но, узнав о случившемся, спешат вызволять соотечественников, которые превратились в русалок и русалов. Добрыне Никитичу придется понервничать сильнее всех, ведь Морской Царь хочет жениться на его супруге Настасье. Наблюдать за подводными приключениями любимых персонажей будет особенно интересно, если смотреть мультфильм «Три богатыря и Морской царь» (2016) онлайн в хорошем качестве на Wink.



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