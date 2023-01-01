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Детям
Три богатыря и Морской царь
Актёры и съёмочная группа фильма «Три богатыря и Морской царь»

Актёры и съёмочная группа фильма «Три богатыря и Морской царь»

Режиссёры

Константин Феоктистов

Константин Феоктистов

Режиссёр

Актёры

Сергей Маковецкий

Сергей Маковецкий

АктёрКнязь Киевский
Дмитрий Высоцкий

Дмитрий Высоцкий

АктёрКонь Юлий
Сергей Русскин

Сергей Русскин

АктёрМорской царь
Олег Куликович

Олег Куликович

АктёрАлёша Попович / Змей Горыныч / один из зевак
Валерий Соловьев

Валерий Соловьев

АктёрДобрыня Никитич (речь)
Дмитрий Быковский-Ромашов

Дмитрий Быковский-Ромашов

АктёрИлья Муромец
Лия Медведева

Лия Медведева

АктрисаЛюбава
Мария Цветкова-Овсянникова

Мария Цветкова-Овсянникова

АктрисаАлёнушка
Анатолий Петров

Анатолий Петров

АктёрАнтипка
Елена Шульман

Елена Шульман

АктрисаНастасья

Сценаристы

Александр Боярский

Александр Боярский

Сценарист
Светлана Саченко

Светлана Саченко

Сценарист
Алена Табунова

Алена Табунова

Сценарист
Слава Сэ

Слава Сэ

Сценарист

Продюсеры

Сергей Сельянов

Сергей Сельянов

Продюсер
Александр Боярский

Александр Боярский

Продюсер

Монтажёры

Сергей Глезин

Сергей Глезин

Монтажёр

Композиторы

Михаил Чертищев

Михаил Чертищев

Композитор