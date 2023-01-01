WinkДетямТри богатыря и Морской царьАктёры и съёмочная группа фильма «Три богатыря и Морской царь»
Актёры и съёмочная группа фильма «Три богатыря и Морской царь»
Режиссёры
Актёры
АктёрКнязь Киевский
Сергей Маковецкий
АктёрКонь Юлий
Дмитрий Высоцкий
АктёрМорской царь
Сергей Русскин
АктёрАлёша Попович / Змей Горыныч / один из зевак
Олег Куликович
АктёрДобрыня Никитич (речь)
Валерий Соловьев
АктёрИлья Муромец
Дмитрий Быковский-Ромашов
АктрисаЛюбава
Лия Медведева
АктрисаАлёнушка
Мария Цветкова-Овсянникова
АктёрАнтипка
Анатолий Петров
АктрисаНастасья