Детям
Три богатыря и принцесса Египта
Актёры и съёмочная группа фильма «Три богатыря и принцесса Египта»

Режиссёры

Константин Феоктистов

Режиссёр

Актёры

Олег Куликович

АктёрАлёша Попович / Змей Горыныч
Валерий Соловьев

АктёрДобрыня Никитич
Дмитрий Быковский-Ромашов

АктёрИлья Муромец
Сергей Маковецкий

АктёрКнязь Киевский
Дмитрий Высоцкий

Актёрконь Юлий
Александр Быковский

АктёрДурило
Елена Шульман

АктрисаНастасья
Лия Медведева

АктрисаЛюбава
Мария Цветкова-Овсянникова

АктрисаАлёнушка
Анатолий Петров

АктёрАнтипка

Сценаристы

Александр Боярский

Сценарист
Светлана Саченко

Сценарист

Продюсеры

Сергей Сельянов

Продюсер
Александр Боярский

Продюсер

Монтажёры

Сергей Глезин

Монтажёр

Композиторы

Михаил Чертищев

Композитор
Александр Боярский

Композитор