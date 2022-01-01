Пласт (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Слава и Женя, друзья детства, промышляли янтарем сколько себя помнят. В 90-е у них был шанс разбогатеть, но не получилось — из-за Славы. Но в наши дни им снова улыбается удача — криминальный босс поручает приятелям �продать крупную партию калининградского янтаря. Взгляды Славы и Жени на то, как поступить с товаром, расходятся.



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