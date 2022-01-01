Пласт (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Слава и Женя, друзья детства, промышляли янтарем сколько себя помнят. В 90-е у них был шанс разбогатеть, но не получилось — из-за Славы. Но в наши дни им снова улыбается удача — криминальный босс поручает приятелям �продать крупную партию калининградского янтаря. Взгляды Славы и Жени на то, как поступить с товаром, расходятся.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ССРежиссёр
Станислав
Сапачёв
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актёр
Кирилл
Кяро
- ВБАктриса
Виктория
Богатырёва
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- ЭЕАктриса
Эмила
Егорова
- ЕТАктриса
Евгения
Терещенко
- АКАктриса
Амелия
Куликова
- АЗАктёр
Александр
Златопольский
- СААктёр
Семен
Алексеев
- ЯЕАктёр
Ярослав
Ефременко
- СССценарист
Станислав
Сапачёв
- АППродюсер
Анжелика
Пашкова
- СГПродюсер
Светлана
Гордеева
- АСПродюсер
Александра
Сапачева
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- АХМонтажёр
Александр
Хачко
- АКОператор
Александр
Кузнецов
- ИМОператор
Иван
Мамонов
- ГМКомпозитор
Глеб
Матвейчук