Пласт
Wink
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Пласт
8.12022, Пласт
Драмы, Криминал98 мин18+

Пласт (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Слава и Женя, друзья детства, промышляли янтарем сколько себя помнят. В 90-е у них был шанс разбогатеть, но не получилось — из-за Славы. Но в наши дни им снова улыбается удача — криминальный босс поручает приятелям продать крупную партию калининградского янтаря. Взгляды Славы и Жени на то, как поступить с товаром, расходятся.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пласт»

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