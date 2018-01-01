Виктория Богатырёва

Биография

Виктория Богатырева — российская актриса театра и кино, наиболее известная по своим ролям в многосерийных фильмах и драмах. Родилась в Тбилиси 5 ноября 1979 года. Виктория с ранних лет проявляла интерес к искусству, однако ее путь к актерству был не совсем обычным. После школы она поступила в педагогический вуз, но параллельно начала строить карьеру модели. В юности она стала популярна благодаря фотосессии для мужского журнала Playboy. Позже Виктория поняла, что ее призвание — актерская игра, и поступила во ВГИК на курс Эммануила Виторгана. Прорыв в карьере Виктории Богатыревой пришел с главной ролью в мелодраме «Бывшая». Хотя актриса участвовала только в первой части сериала, эта роль открыла для нее новые возможности. В 2012 году она снялась в сериале «Маша в законе», где исполнила роль сильной и волевой юристки Нины Орловой. В последующие годы Богатырева активно снималась в различных проектах, таких как криминальная драма «Линия огня» и шпионский боевик «Смерш». Одним из ее самых обсуждаемых проектов стал сериал «Чикатило». В 2022 году Виктория продолжила свою актерскую карьеру, снявшись в таких проектах, как «Ресторан по понятиям» и «Жизнь по вызову».