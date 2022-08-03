Груз 200
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Груз 200

Фильм Груз 200 (2007)

7.22007, Груз 200
Триллер, Драма85 мин18+
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О фильме

Милиционер расследует исчезновение девушки. Беспощадная социально-криминальная драма Алексея Балабанова с Алексеем Серебряковым. 1984 год, Афганистан. В советской глубинке на дискотеке пропадает Анжелика — дочь секретаря райкома партии. В тот же вечер в одном из домов города происходит жестокое убийство — под подозрением оказывается человек, который уже привлекался ранее. Оба дела поручают расследовать капитану милиции Журову. Тем временем в город прибывает двухсотый груз: среди погибших находится тело жениха похищенной девушки… Не пропустите одну из главных работ Алексея Балабанова — смотреть фильм «Груз 200» в хорошем качестве и без рекламы можно на видеосервисе Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Груз 200»