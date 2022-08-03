Милиционер расследует исчезновение девушки. Беспощадная социально-криминальная драма Алексея Балабанова с Алексеем Серебряковым. 1984 год, Афганистан. В советской глубинке на дискотеке пропадает Анжелика — дочь секретаря райкома партии. В тот же вечер в одном из домов города происходит жестокое убийство — под подозрением оказывается человек, который уже привлекался ранее. Оба дела поручают расследовать капитану милиции Журову. Тем временем в город прибывает двухсотый груз: среди погибших находится тело жениха похищенной девушки… Не пропустите одну из главных работ Алексея Балабанова — смотреть фильм «Груз 200» в хорошем качестве и без рекламы можно на видеосервисе Wink уже сейчас!

