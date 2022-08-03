Фильм Груз 200 (2007)
7.22007, Груз 200
Триллер, Драма85 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Милиционер расследует исчезновение девушки. Беспощадная социально-криминальная драма Алексея Балабанова с Алексеем Серебряковым. 1984 год, Афганистан. В советской глубинке на дискотеке пропадает Анжелика — дочь секретаря райкома партии. В тот же вечер в одном из домов города происходит жестокое убийство — под подозрением оказывается человек, который уже привлекался ранее. Оба дела поручают расследовать капитану милиции Журову. Тем временем в город прибывает двухсотый груз: среди погибших находится тело жениха похищенной девушки… Не пропустите одну из главных работ Алексея Балабанова — смотреть фильм «Груз 200» в хорошем качестве и без рекламы можно на видеосервисе Wink уже сейчас!
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Балабанов
- Актриса
Агния
Кузнецова
- АПАктёр
Алексей
Полуян
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Леонид
Бичевин
- НААктриса
Наталья
Акимова
- ЮСАктёр
Юрий
Степанов
- МСАктёр
Михаил
Скрябин
- СААктёр
Сергей
Александров
- ВААктриса
Валентина
Андрюкова
- Сценарист
Алексей
Балабанов
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- МУПродюсер
Максим
Уханов
- ОСАктриса дубляжа
Оксана
Сурнина
- Актёр дубляжа
Сергей
Маковецкий
- АНАктриса дубляжа
Анжелика
Неволина
- Актёр дубляжа
Алексей
Балабанов
- СЩАктриса дубляжа
Светлана
Щедрина
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- ТКМонтажёр
Татьяна
Кузьмичева
- АСОператор
Александр
Симонов
- ЗБОператор
Заур
Болотаев