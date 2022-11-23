Тайна волчьей пасти (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно
8.82004, Тайна волчьей пасти
Приключения94 мин18+
О фильме
Герой фильма – 12-летний мальчик Витя Олушев – приезжает вместе с мамой и папой в гарнизон морской пехоты. Папа специалист по борьбе с терроризмом, мама капитан медицинской службы. И пока родители служат, сын осваивает пространство и постигает со своими гарнизонными друзьями школу мужества. Здесь и межнациональные разборки на уровне русских и украинских мальчишек, и террористы, и даже первая любовь...
СтранаРоссия
ЖанрПриключения
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.0 IMDb
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актёр
Николай
Караченцов
- Актёр
Алексей
Булдаков
- Актёр
Александр
Мохов
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актриса
Дарья
Калмыкова
- МКАктёр
Магомет
Казиахмедов
- БКАктёр
Борис
Корчагин
- Актёр
Сергей
Баталов
- АУСценарист
Анатолий
Усов
- ФЛСценарист
Федор
Летуновский
- ДКСценарист
Дмитрий
Константинов
- ЛБПродюсер
Лариса
Бланк
- ТРХудожница
Татьяна
Разумовская
- ВМОператор
Виктор
Макаров
- ГМОператор
Геннадий
Морозов
- ЕБКомпозитор
Евгений
Баскаков
- ЭХКомпозитор
Эдуард
Ханок