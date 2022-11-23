Герой фильма – 12-летний мальчик Витя Олушев – приезжает вместе с мамой и папой в гарнизон морской пехоты. Папа специалист по борьбе с терроризмом, мама капитан медицинской службы. И пока родители служат, сын осваивает пространство и постигает со своими гарнизонными друзьями школу мужества. Здесь и межнациональные разборки на уровне русских и украинских мальчишек, и террористы, и даже первая любовь...

