Тайна волчьей пасти
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Тайна волчьей пасти

Тайна волчьей пасти (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

8.82004, Тайна волчьей пасти
Приключения94 мин18+

О фильме

Герой фильма – 12-летний мальчик Витя Олушев – приезжает вместе с мамой и папой в гарнизон морской пехоты. Папа специалист по борьбе с терроризмом, мама капитан медицинской службы. И пока родители служат, сын осваивает пространство и постигает со своими гарнизонными друзьями школу мужества. Здесь и межнациональные разборки на уровне русских и украинских мальчишек, и террористы, и даже первая любовь...

Страна
Россия
Жанр
Приключения
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна волчьей пасти»