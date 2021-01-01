Небесная команда
Wink
Фильмы
Небесная команда
9.32021, Небесная команда
Драмы87 мин12+
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Небесная команда (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Они — болельщики хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля. Люди, навсегда преданные клубу. Жены хоккеистов, сотрудники стадиона, молодые спортсмены и ветераны фан-движения, которые запевают на трибунах несколько десятков лет. В честь открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги армия поклонников «Локомотива» отправляется в Минск на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с «Локомотивом» разделит спортивный мир на «до» и «после».

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Информация

Страна
Россия, Беларусь
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Небесная команда»

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