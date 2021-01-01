Небесная команда (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Они — болельщики хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля. Люди, навсегда преданные клубу. Жены хоккеистов, сотрудники стадиона, молодые спортсмены и ветераны фан-движения, которые запевают на трибунах неско�лько десятков лет. В честь открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги армия поклонников «Локомотива» отправляется в Минск на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с «Локомотивом» разделит спортивный мир на «до» и «после».
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
3.5 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Алеников
- АРАктёр
Антон
Рогачев
- Актриса
Кристина
Корбут
- Актёр
Никита
Волков
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Сергей
Баталов
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- ЯТАктриса
Янина
Третьякова
- МВАктриса
Марианна
Васильева
- КУАктриса
Ксения
Утехина
- Сценарист
Владимир
Алеников
- Продюсер
Юрий
Ваксман
- Продюсер
Владимир
Алеников
- ОЖПродюсер
Олег
Жаров
- МШПродюсер
Михаил
Шашков
- ВТХудожник
Владислав
Травинский
- ВТХудожник
Владимир
Трапезников
- ДЮМонтажёр
Дмитрий
Юшин
- ЯТКомпозитор
Ярослав
Тимофеев