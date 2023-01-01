Биография

Владимир Алеников — российский и советский режиссер кино и театра, сценарист и драматург. Родился в Ленинграде 7 августа 1948 года. Является Заслуженным деятелем искусств РФ. После школы поступил в Ленинградский государственный университет на факультет филологии. Окончив его, перебрался в Москву, где несколько лет преподавал в школе. Параллельно работал в театральной студии, и, дослужившись вскоре до должности ее руководителя, поставил там несколько спектаклей. Поняв, что хочет связать свою жизнь с режиссурой, Алеников получил второе высшее образование на режиссерском факультете ЛГИТМиКа. Вскоре после окончания театрального вуза получил предложение работать над известным советским тележурналом «Ералаш». Этот проект принес режиссеру первый успех и поспособствовал созданию Владимиром Алениковым фильма «Приключения Петрова и Васечкина». После признания в СССР и США мюзикла «Биндюжник и король» начал работать и в Америке, сняв в Голливуде картину «Время тьмы». Также к самым удачным проектам режиссера можно отнести такие фильмы, как «Жил-был настройщик…», «Нужные люди», «Странники терпенья». Помимо режиссерской работы, пишет сценарии, а также является автором нескольких книг.