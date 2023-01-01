Биография

Кристина Корбут — российская актриса театра и кино. Родилась в Беларуси 21 сентября 1999 года. Обучаясь танцам и музыке, будущая актриса вступила в вокально-эстрадный коллектив «Центр», с которым гастролировала по белорусским регионам. В 14 лет кинодеятельница поступила в гимназию-колледж искусств, а после выпуска уехала в Москву, где прошла конкурс во ВГИК на актерский факультет. Карьеру в кино Кристина Корбут начала с небольших ролей. Впервые она появилась на экране в мелодраме «257 причин, чтобы жить». В 2020 году ей досталась первая крупная роль в детективной киноленте «В поисках Ангела» режиссера Игоря Четверикова, а популярность ей принес многосерийный проект «Подслушано» 2021 года. Последними известными работами актрисы стали полнометражный фильм «Мира» Дмитрия Киселева и военная драма «Закрытый уровень» Антона Розенберга.