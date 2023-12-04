Слежка (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Молодые люди, занимающиеся сбором компромата на ничего не подозревающих незнакомцев, однажды натыкаются на настоящего маньяка — триллер о пранке, который зашел слишком далеко. Четверо подростков основывают клуб, в рамках которого выбирают жертву и следят за ней с целью раскрыть пикантные подробности ее жизни и заснять их на камеру. Самое главное — не попадаться человеку на глаза. Однажды ряды клуба пополняет девушка Настя, с энтузиазмом берущаяся за дело. Вот только мужчина, который стал ее целью, оказался самым настоящим маньяком, и у него как раз появилась новая жертва. Будет ли клуб продолжать опасную игру теперь, расскажет «Слежка» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

