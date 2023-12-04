Слежка (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
7.42023, Слежка
Триллер100 мин18+
Подростки следят за людьми, чтобы собирать компромат, но их новая жертва оказывается маньяком
О фильме
Молодые люди, занимающиеся сбором компромата на ничего не подозревающих незнакомцев, однажды натыкаются на настоящего маньяка — триллер о пранке, который зашел слишком далеко. Четверо подростков основывают клуб, в рамках которого выбирают жертву и следят за ней с целью раскрыть пикантные подробности ее жизни и заснять их на камеру. Самое главное — не попадаться человеку на глаза. Однажды ряды клуба пополняет девушка Настя, с энтузиазмом берущаяся за дело. Вот только мужчина, который стал ее целью, оказался самым настоящим маньяком, и у него как раз появилась новая жертва. Будет ли клуб продолжать опасную игру теперь, расскажет «Слежка» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ВЯРежиссёр
Владимир
Янковский
- Актриса
Кристина
Корбут
- НААктёр
Никита
Алефёров
- ДПАктёр
Дмитрий
Пустильник
- АГАктёр
Анатолий
Голуб
- ТСАктёр
Тимур
Сакун
- МЕАктёр
Михаил
Есьман
- ВЯСценарист
Владимир
Янковский
- АБСценарист
Александра
Борисова
- ИГПродюсер
Игорь
Горн
- НГПродюсер
Наталия
Горн
- ОЯПродюсер
Ольга
Янковская
- ЮБМонтажёр
Юрий
Бутько
- ВПМонтажёр
Василий
Переверзев
- ИПОператор
Илья
Пугачёв
- ВСКомпозитор
Владимир
Сивицкий