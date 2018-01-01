Wink
Слежка
Актёры и съёмочная группа фильма «Слежка»

Режиссёры

Владимир Янковский

Режиссёр

Актёры

Кристина Корбут

АктрисаНастя
Никита Алефёров

АктёрАнтон
Дмитрий Пустильник

АктёрСеров
Анатолий Голуб

АктёрКулаго
Тимур Сакун

АктёрМайкл
Михаил Есьман

АктёрРуденя

Сценаристы

Владимир Янковский

Сценарист
Александра Борисова

Сценарист

Продюсеры

Игорь Горн

Продюсер
Наталия Горн

Продюсер
Ольга Янковская

Продюсер

Монтажёры

Юрий Бутько

Монтажёр
Василий Переверзев

Монтажёр

Операторы

Илья Пугачёв

Оператор

Композиторы

Владимир Сивицкий

Композитор