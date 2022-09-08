Счастливый шанс. Серия 1
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Счастливый шанс
1-й сезон
1-я серия

Счастливый шанс (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22014, Счастливый шанс. Серия 1
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Не так уж редко людям выпадает счастливый шанс. Только одни проходят мимо, не замечая его, а другие пытаются «поймать удачу за хвост». Так и случилось с героями фильма. Только вот как они будут использовать свой счастливый шанс?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Счастливый шанс»