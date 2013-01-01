Семейное счастье
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Семейное счастье

Семейное счастье (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.02013, Семейное счастье
Мелодрамы90 мин12+

Сюжет

Варя, учительница литературы, уступив просьбе соседки подменить ее на рынке в палатке с одеждой и колготками, узнает в случайной покупательнице Галю, свою одноклассницу и когда-то лучшую подругу. Но, похоже, радость от встречи испытывает только она: Галя снисходительно оглядывает соученицу, сравнивая свой холеный вид с простотой облика Вари. При прощании Галя хочет было выбросить бумажку с телефоном Вари, но под взглядом подруги не решается сделать это.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Семейное счастье»

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