Семейное счастье (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.02013, Семейное счастье
Мелодрамы90 мин12+
Сюжет
Варя, учительница литературы, уступив просьбе соседки подменить ее на рынке в палатке с одеждой и колготками, узнает в случайной покупательнице Галю, свою одноклассницу и когда-то лучшую подругу. Но, похоже, радость от встречи испытывает только она: Галя снисходительно оглядывает соученицу, сравнивая свой холеный вид с простотой облика Вари. При прощании Галя хочет было выбросить бумажку с телефоном Вари, но под взглядом подруги не решается сделать это.
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6.5 КиноПоиск
- ВДРежиссёр
Виктория
Держицкая
- АВАктриса
Анастасия
Веденская
- Актриса
Глафира
Тарханова
- АБАктёр
Антон
Батырев
- АГАктёр
Анатолий
Горячев
- ИИАктриса
Ирина
Иваней
- Актёр
Владимир
Капустин
- АААктёр
Артем
Алексеев
- НКАктриса
Нина
Красильникова
- ГААктриса
Галина
Анисимова
- НААктриса
Нина
Антюхова
- ВБСценарист
Вера
Берёзкина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- Продюсер
Анастасия
Кавуновская
- ПЯХудожник
Павел
Яновицкий
- НРХудожница
Наталья
Радина
- АКОператор
Алексей
Карпухин
- АГКомпозитор
Артур
Гладков