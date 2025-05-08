Контент станет доступным 08.05.2025
По следу зверя (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+8мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 1
- 16+8мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 2
- 16+9мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 3
- 16+9мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 4
- 16+12мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 5
- 16+19мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 6
- 16+26мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 7
- 16+2июня
По следу зверя
Сезон 1 Серия 8
- 16+9июня
По следу зверя
Сезон 1 Серия 9
- 16+16июня
По следу зверя
Сезон 1 Серия 10
- 16+23июня
По следу зверя
Сезон 1 Серия 11
- 16+30июня
По следу зверя
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Военная драма о невероятном подвиге советских разведчиков в Великую Отечественную войну. Смотреть «По следу зверя» (сериал) можно на видеосервисе Wink. В основе сюжета многосерийного проекта лежат реальные исторические факты.
Осень 1942 года. Немецкие войска готовятся к контрнаступлению под Курском после провала под Сталинградом. Вместе с этим несколько групп немецких солдат оказываются в советском тылу, готовясь устроить массовые диверсии. На борьбу с врагом отправляют советских разведчиков, однако выследить немецких шпионов оказывается не так легко: диверсанты странным образом всегда оказываются на шаг впереди.
Удастся ли советским разведчикам вовремя обнаружить врага и обезвредить его? Узнаете в новом остросюжетном военном сериале «По следу зверя» — смотреть онлайн можно без рекламы на Wink.
Все сезоны сериала По следу зверя смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.