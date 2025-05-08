По следу зверя
Wink
Сериалы
По следу зверя
2025, По следу зверя 1 сезон
Военные, Драмы16+

Контент станет доступным 08.05.2025

По следу зверя (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Военная драма о невероятном подвиге советских разведчиков в Великую Отечественную войну. Смотреть «По следу зверя» (сериал) можно на видеосервисе Wink. В основе сюжета многосерийного проекта лежат реальные исторические факты.

Осень 1942 года. Немецкие войска готовятся к контрнаступлению под Курском после провала под Сталинградом. Вместе с этим несколько групп немецких солдат оказываются в советском тылу, готовясь устроить массовые диверсии. На борьбу с врагом отправляют советских разведчиков, однако выследить немецких шпионов оказывается не так легко: диверсанты странным образом всегда оказываются на шаг впереди.

Удастся ли советским разведчикам вовремя обнаружить врага и обезвредить его? Узнаете в новом остросюжетном военном сериале «По следу зверя» — смотреть онлайн можно без рекламы на Wink.

Все сезоны сериала По следу зверя смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Военные, Драмы, Детективы

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