По следу зверя (сериал, 2025) смотреть онлайн

Военная драма о невероятном подвиге советских разведчиков в Великую Отечественную войну. Смотреть «По следу зверя» (сериал) можно на видеосервисе Wink. В основе сюжета многосерийного проекта лежат реальные исторические факты.



Осень 1942 года. Немецкие войска готовятся к контрнаступлению под Курском после провала под Сталинградом. Вместе с этим несколько групп немецких солдат оказываются в советском тылу, готовясь устроить массовые диверсии. На борьбу с врагом отправляют советских разведчиков, однако выследить немецких шпионов оказывается не так легко: диверсанты странным образом всегда оказываются на шаг впереди.



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