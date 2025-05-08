По следу зверя (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Шпионская драма о советских разведчиках, охотящихся на врага. «По следу зверя», 1 сезон, можно смотреть на видеосервисе Wink. Сюжет основан на реальных фактах из истории, а съемки проходили в Ленобласти и на территории Санкт-Петербурга.



1942 год. Войска Гитлера проигрывают бой под Сталинградом и отходят, чтобы обдумать положение на фронте, перегруппироваться и подготовиться к контрнаступлению под Курском. В это время немцы забрасывают в советский тыл несколько групп диверсантов, которые должны обеспечить успех будущей атаки. Советское руководство узнает об этом и в ответ направляет на перехват группу разведчиков. Они должны обнаружить немцев, предотвратить диверсии, а также выяснить подробности их таинственной миссии. Возглавляет разведгруппу опытный «следопыт» Андрей Лосев. Странным образом враг постоянно оказывается на шаг впереди, но Лосев терпеливо выслеживает опасного «зверя».



Какие ловушки и хитрости готовят советские разведчики для немцев? Узнаете в сериале «По следу зверя» — онлайн все серии 1 сезона доступны по подписке на Wink.



Сериал По следу зверя 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.