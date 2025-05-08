По следу зверя (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
Контент станет доступным 08.05.2025
Сезоны и серии
- 16+8мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 1
- 16+8мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 2
- 16+9мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 3
- 16+9мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 4
- 16+12мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 5
- 16+19мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 6
- 16+26мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 7
- 16+2июня
По следу зверя
Сезон 1 Серия 8
- 16+9июня
По следу зверя
Сезон 1 Серия 9
- 16+16июня
По следу зверя
Сезон 1 Серия 10
- 16+23июня
По следу зверя
Сезон 1 Серия 11
- 16+30июня
По следу зверя
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Шпионская драма о советских разведчиках, охотящихся на врага. «По следу зверя», 1 сезон, можно смотреть на видеосервисе Wink. Сюжет основан на реальных фактах из истории, а съемки проходили в Ленобласти и на территории Санкт-Петербурга.
1942 год. Войска Гитлера проигрывают бой под Сталинградом и отходят, чтобы обдумать положение на фронте, перегруппироваться и подготовиться к контрнаступлению под Курском. В это время немцы забрасывают в советский тыл несколько групп диверсантов, которые должны обеспечить успех будущей атаки. Советское руководство узнает об этом и в ответ направляет на перехват группу разведчиков. Они должны обнаружить немцев, предотвратить диверсии, а также выяснить подробности их таинственной миссии. Возглавляет разведгруппу опытный «следопыт» Андрей Лосев. Странным образом враг постоянно оказывается на шаг впереди, но Лосев терпеливо выслеживает опасного «зверя».
Какие ловушки и хитрости готовят советские разведчики для немцев? Узнаете в сериале «По следу зверя» — онлайн все серии 1 сезона доступны по подписке на Wink.
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