По следу зверя (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Поздняя осень 1942 года. Немецкое командование понимает, что проигрывает под Сталинградом, и отчаянно хочет взять реванш в районе Курского выступа. Чтобы подготовить почву для грядущего контрнаступления, в советский тыл забрасывается несколько групп немецких диверсантов высочайшего уровня подготовки. Их задача — совершить ряд диверсий, конечная цель которых неизвестна, но от нее напрямую зависит успех грядущего немецкого наступления. В смертельную схватку с немецкими диверсантами вступает разведгруппа под командованием Андрея Лосева. Враг силен и коварен и словно бы обладает каким-то мистическим чутьем, которое помогает ему оказываться все время на шаг впереди. Но советские разведчики неукротимо идут по следу этого опасного «зверя».



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