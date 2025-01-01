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По следу зверя (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+8мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 1
- 16+8мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 2
- 16+9мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 3
- 16+9мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 4
- 16+12мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 5
- 16+19мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 6
- 16+26мая
По следу зверя
Сезон 1 Серия 7
- 16+2июня
По следу зверя
Сезон 1 Серия 8
- 16+9июня
По следу зверя
Сезон 1 Серия 9
- 16+16июня
По следу зверя
Сезон 1 Серия 10
- 16+23июня
По следу зверя
Сезон 1 Серия 11
- 16+30июня
По следу зверя
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Поздняя осень 1942 года. Немецкое командование понимает, что проигрывает под Сталинградом, и отчаянно хочет взять реванш в районе Курского выступа. Чтобы подготовить почву для грядущего контрнаступления, в советский тыл забрасывается несколько групп немецких диверсантов высочайшего уровня подготовки. Их задача — совершить ряд диверсий, конечная цель которых неизвестна, но от нее напрямую зависит успех грядущего немецкого наступления. В смертельную схватку с немецкими диверсантами вступает разведгруппа под командованием Андрея Лосева. Враг силен и коварен и словно бы обладает каким-то мистическим чутьем, которое помогает ему оказываться все время на шаг впереди. Но советские разведчики неукротимо идут по следу этого опасного «зверя».
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