Биография

Александр Стариков — российский продюсер кино и актер дубляжа. Родился в Москве 8 марта 1987 года. Александр Стариков работает с 2013 года. Его проекты в основном — драмы, мелодрамы и детективы. Среди фильмов и сериалов, которые он продюсировал: «Любовь за любовь», «Тихая охота», «Менталист», «Восемь картин из жизни Насти Соколовой», «Отчаянные», «Тиннитус», «Афганистан», «Комета Галлея», «Ваша честь», «Подражатель» и «Ваша тётя Люси». Стариков также дублировал на русский язык речь португальского актера Франсишку Нашсименту в сериале «Мата Хари».