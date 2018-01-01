Биография

Борис Репетур – актер театра и кино, мастер дубляжа и озвучивания, режиссер, ведущий телепрограмм. Его голос звучит за кадром во многих телевизионных передачах, рекламных роликах, компьютерных играх. Вел молодежную программу о компьютерных играх «От винта!», а также телеигру «Гонки на выживание», озвучивал проекты «Галилео», «Смотр», «Вокруг света». Будущий артист родился в 1958 году в Москве. С детства увлекался музыкой, хотел стать музыкантом. Окончив школу, поступил в музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова, где обучался игре на альте. Спустя 1 год он перевелся в Джазовую студию и решил изучать искусство игры на ударных инструментах. До начала творческой карьеры юноша успел поработать пожарным, сотрудником ОТК, ударником в ДК. С 1985 г. принимал участие в постановках нескольких театров. Яркие роли Борис Репетур исполнил в спектаклях «Ной и его сыновья», «Здесь живут люди», «Настоящее», «Дон Жуан». В начале 1990-х годов он начал работать на телевидении. Дебют артиста в кино состоялся в картине «Жил-был Шишлов», затем в 1990 г. он снялся в лентах «Детство Темы», «Закат». Наиболее запоминающимися стали персонажи Бориса Репетура в фильмах «Благотворительный бал», «Сотворение Адама», «Ледниковый период». Главную роль актер исполнил в сериале «Граница времени в 2015 г.