Фильм 13-й район (2004)

О фильме
«13-й район» — фильм 2004 года, динамичный боевик со сценами паркура по сценарию Люка Бессона и Биби Насери. Сюжет фильма развивается в Париже будущего, где правительство создало особые районы, изолированные от остального города и населенные преступниками и бандитами.
Главные герои фильма — офицер Дамьен, которого отправляют в 13-й район по специальному заданию, и его проводник в 13-м районе, обыкновенный парень Лейто. Их задача — обезвредить бомбу, заложенную где-то на территории района опасным главарем преступной организации, и защитить жителей квартала от опасности... Но что, если правительство внезапно примет сторону мафии и приказ офицера будет изменен?
«13-й район» получил положительные отзывы критиков и стал популярным среди зрителей благодаря захватывающему сюжету и боевым сценам — паркур снимался без добавления графики. Приглашаем окунуться в атмосферу парижского гетто и смотреть «13 район» на Wink!
СтранаФранция
ЖанрФантастика, Боевик, Криминал, Триллер
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
- ПМРежиссёр
Пьер
Морель
- СРАктёр
Сирил
Раффаэлли
- ДБАктёр
Давид
Белль
- ТДАктёр
Тони
Д’Амарио
- БНАктёр
Биби
Насери
- ДВАктриса
Дани
Вериссимо
- ФШАктёр
Франсуа
Шатто
- НВАктёр
Николас
Войрион
- ПОАктёр
Патрик
Оливье
- СГАктёр
Самир
Гесми
- ЖГАктёр
Жером
Гаднер
- Сценарист
Люк
Бессон
- БНСценарист
Биби
Насери
- Продюсер
Люк
Бессон
- АБПродюсер
Андрей
Бончя
- БГПродюсер
Бернард
Гренет
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- БРАктёр дубляжа
Борис
Репетур
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- МРХудожница
Мартина
Рапен
- МТОператор
Манюэль
Теран