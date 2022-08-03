Фильм 13-й район (2004)

«13-й район» — фильм 2004 года, динамичный боевик со сценами паркура по сценарию Люка Бессона и Биби Насери. Сюжет фильма развивается в Париже будущего, где правительство создало особые районы, изолированные от остального города и населенные преступниками и бандитами.



Главные герои фильма — офицер Дамьен, которого отправляют в 13-й район по специальному заданию, и его проводник в 13-м районе, обыкновенный парень Лейто. Их задача — обезвредить бомбу, заложенную где-то на территории района опасным главарем преступной организации, и защитить жителей квартала от опасности... Но что, если правительство внезапно примет сторону мафии и приказ офицера будет изменен?



«13-й район» получил положительные отзывы критиков и стал популярным среди зрителей благодаря захватывающему сюжету и боевым сценам — паркур снимался без добавления графики. Приглашаем окунуться в атмосферу парижского гетто и смотреть «13 район» на Wink!

