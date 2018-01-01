Wink
Фильмы
13-й район
Актёры и съёмочная группа фильма «13-й район»

Режиссёры

Пьер Морель

Pierre Morel
Режиссёр

Актёры

Сирил Раффаэлли

Cyril Raffaelli
АктёрCapt. Damien Tomaso
Давид Белль

David Belle
АктёрLeïto
Тони Д’Амарио

Tony D'Amario
АктёрK2
Биби Насери

Bibi Naceri
АктёрTaha Bemamud (в титрах: Larbi Naceri)
Дани Вериссимо

Dany Verissimo
АктрисаLola (в титрах: Dany Verissimo)
Франсуа Шатто

François Chattot
АктёрKrüger
Николас Войрион

Nicolas Woirion
АктёрCorsini
Патрик Оливье

Patrick Olivier
АктёрLe colonel
Самир Гесми

Samir Guesmi
АктёрJamel
Жером Гаднер

Jérôme Gadner
АктёрK2 boy 1

Сценаристы

Люк Бессон

Luc Besson
Сценарист
Биби Насери

Bibi Naceri
Сценарист

Продюсеры

Люк Бессон

Luc Besson
Продюсер
Андрей Бончя

Andrei Boncea
Продюсер
Бернард Гренет

Bernard Grenet
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Рахленко

Актёр дубляжа
Илья Бледный

Актёр дубляжа
Александр Новиков

Актёр дубляжа
Борис Репетур

Актёр дубляжа
Вероника Саркисова

Актриса дубляжа

Художники

Мартина Рапен

Martine Rapin
Художница

Операторы

Манюэль Теран

Manuel Teran
Оператор