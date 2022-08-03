Смешарики. Дежавю (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
9.22018, Смешарики. Дежавю
Мультфильм, Приключения81 мин6+
О фильме
В день рождения медведя Копатыча Крош дарит любимому другу незабываемое путешествие во времени от компании «Дежавю». В результате смешариков раскидывает по разным эпохам, и теперь они мечтают вновь обрести друг друга и вернуться к обычной жизни.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДЧРежиссёр
Денис
Чернов
- АВАктёр
Антон
Виноградов
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- Актёр
Сергей
Мардарь
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- Актёр
Павел
Деревянко
- МСАктёр
Максим
Сергеев
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- ДЧСценарист
Денис
Чернов
- ДЯСценарист
Дмитрий
Яковенко
- ИППродюсер
Илья
Попов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- ЮОПродюсер
Юлия
Осетинская
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда