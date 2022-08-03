Смешарики. Дежавю
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Смешарики. Дежавю

Смешарики. Дежавю (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

9.22018, Смешарики. Дежавю
Мультфильм, Приключения81 мин6+

О фильме

В день рождения медведя Копатыча Крош дарит любимому другу незабываемое путешествие во времени от компании «Дежавю». В результате смешариков раскидывает по разным эпохам, и теперь они мечтают вновь обрести друг друга и вернуться к обычной жизни.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смешарики. Дежавю»