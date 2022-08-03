Смешарики. Легенда о золотом драконе (фильм, 2016) смотреть онлайн

Смешарики попадают в мир, напоминающий вселенную «Пиратов Карибского моря»! Не верите? Убедитесь сами. Мультфильм «Смешарики. Легенда о золотом драконе» смотреть онлайн можно на видеоплатформе Wink.



В руки Барашу попадает одно из гениальных устройств Лосяша — Улучшайзер. Но он был недостаточно внимателен, используя это устройство, и в итоге поменялся телами с гусеницей. Эта неудача запускает череду последствий, в результате которых Смешарики попадут в настоящие джунгли, где им придется давать отпор туземцам и расхитителям гробниц, а также выяснить правду о золотом драконе.



Смогут ли Смешарики вернуться домой из джунглей и вернуть Барашу прежний вид? Смотрите в хорошем качестве онлайн «Смешарики. Легенда о золотом драконе» мультфильм 2016 года на стриминг-сервисе Wink.

