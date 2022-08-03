Смешарики. Легенда о золотом драконе (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Смешарики попадают в мир, напоминающий вселенную «Пиратов Карибского моря»! Не верите? Убедитесь сами. Мультфильм «Смешарики. Легенда о золотом драконе» смотреть онлайн можно на видеоплатформе Wink.
В руки Барашу попадает одно из гениальных устройств Лосяша — Улучшайзер. Но он был недостаточно внимателен, используя это устройство, и в итоге поменялся телами с гусеницей. Эта неудача запускает череду последствий, в результате которых Смешарики попадут в настоящие джунгли, где им придется давать отпор туземцам и расхитителям гробниц, а также выяснить правду о золотом драконе.
Смогут ли Смешарики вернуться домой из джунглей и вернуть Барашу прежний вид? Смотрите в хорошем качестве онлайн «Смешарики. Легенда о золотом драконе» мультфильм 2016 года на стриминг-сервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
- ДЧРежиссёр
Денис
Чернов
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- Актёр
Сергей
Мардарь
- АВАктёр
Антон
Виноградов
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- Актёр
Гарик
Харламов
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- ВМАктёр
Владимир
Маслаков
- ДЧСценарист
Денис
Чернов
- ДЯСценарист
Дмитрий
Яковенко
- ИППродюсер
Илья
Попов
- АППродюсер
Анатолий
Прохоров
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда