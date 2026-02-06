Замуж по расчету (сериал, 2026) смотреть онлайн

Друзья детства договариваются о женитьбе не по любви, а из выгоды. Однако между ними все-таки возникают чувства. Смотреть «Замуж по расчету» будет интересно тем, кто любит трогательные мелодрамы о запутанных отношениях.



В школе Илья и Алена были противоположностями: она — примерная отличница, он — главный хулиган. Однако это не мешало им дружить и помогать друг другу. Спустя много лет судьба снова сводит их вместе. Алена, ставшая школьной учительницей, должна быстро найти деньги, чтобы брата не посадили в тюрьму. А успешный бизнесмен Илья вдруг узнает, что его невеста оказалась изменщицей. Они решают прийти друг другу на выручку и вступают в фиктивный брак, чем сильно озадачивают близких.



Смогут ли они жить под одной крышей и не влюбиться, расскажет мелодрама «Замуж по расчету». Сериал вы найдете на нашем видеосервисе Wink.

