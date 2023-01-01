Деньги
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Деньги (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

9.32016, Деньги 1 сезон
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Криминальная мелодрама по мотивам биографии самого известного советского фальшивомонетчика Алексея Баранникова.

СССР, 1969 год. Талантливый ученый Алексей Баранников вместе вынужден покинуть столицу из-за обвинений в распространении антисоветской литературы. Вместе с невестой Людмилой он обосновывается в Севастополе. В ссылке Баранников подрабатывает водителем и продолжает заниматься своими изобретениями, но богаче от этого не становится. Смерть местного фальшивомонетчика становится поворотным моментом в его судьбе. Баранников решается на опасную авантюру и начинает делать «Деньги» сам… Чтобы узнать, чем обернется для героя эта затея, спешите смотреть онлайн сериал «Деньги» (2016) в хорошем качестве.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Деньги»

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