Деньги (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Криминальная мелодрама по мотивам биографии самого известного советского фальшивомонетчика Алексея Баранникова.



СССР, 1969 год. Талантливый ученый Алексей Баранников вместе вынужден покинуть столицу из-за обвинений в распространении антисоветской литературы. Вместе с невестой Людмилой он обосновывается в Севастополе. В ссылке Баранников подрабатывает водителем и продолжает заниматься своими изобретениями, но богаче от этого не становится. Смерть местного фальшивомонетчика становится поворотным моментом в его судьбе. Баранников решается на опасную авантюру и начинает делать «Деньги» сам… Чтобы узнать, чем обернется для героя эта затея, спешите смотреть онлайн сериал «Деньги» (2016) в хорошем качестве.



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