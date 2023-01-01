Деньги (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Авантюрная драма, основанная на реальных событиях из жизни самого знаменитого советского фальшивомонетчика, Алексея Баранникова.



В 1969 году, на просторах СССР, ученый Алексей Баранников, обвиненный в деятельности, противоречащей советским идеалам, вынужденно покидает столицу вместе со своей возлюбленной Людмилой и находит убежище в живописном уголке Севастополя. В новом месте он зарабатывает средства на жизнь, работая водителем, и при этом продолжает развивать свои научные идеи, но, несмотря на все усилия, финансовое положение его не улучшается. Внезапная кончина местного мастера фальшивомонетчества выступает крутым поворотом в его существовании. Опасно решившись на рискованное предприятие, Баранников начинает заниматься изготовлением поддельных денег, и тут начинается его новая жизнь.



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