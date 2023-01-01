Биография

Мария Киселева — российская спортсменка и телеведущая. Родилась в Самаре 28 сентября 1974 года. В детстве родители отвели будущую звезду на занятия в бассейн, а позже ее наставником стала заслуженный тренер по синхронному плаванию Елена Полянская. Выступала в дуэте с пловчихой Ольгой Брусникиной, три раза побеждала на Олимпийских играх, признавалась чемпионкой мира, множество раз брала золотые медали на состязаниях в России. В 2002-м окончила факультет журналистики Московского государственного университета, а за год до этого начала работать в спортивной редакции НТВ. Сегодня Мария Киселева — бессменная ведущая программы «Слабое звено», которая в 2023 году получила новое название «На выход!» и переехала на телеканал СТС. Также пробовала свои силы в кино, снявшись в картинах «Параграф 78», «Дневной дозор», «На острие». Принимала участие в передачах «Кто хочет стать миллионером?», «Поле чудес», «Вечерний Ургант» и «Розыгрыш».