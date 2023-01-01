На выход
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На выход
8.62023, На выход 1 сезон
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На выход (сериал, 2023) смотреть онлайн

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1-й сезон

Сюжет

Описать громкую премьеру телеканала СТС можно одним словом: беспощадно! По правилам состязания, восемь участников встречаются лицом к лицу, чтобы ответить на каверзные вопросы трехкратной чемпионки Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта и легендарной телеведущей Марии Киселевой. После каждого раунда слабейший игрок покидает студию, а до финала доходят только два человека, которым предстоит дать как можно больше правильных ответов на пять вопросов в одном блоке. Максимальный размер денежного приза составляет 400 тысяч рублей — и это весомый повод прокачать свои знания!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

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