Андрей Могирёв

Биография

Андрей Могирев — российский продюсер. Лауреат премии ТЭФИ. Родился в Москве 13 августа 1966 года. Еще в девяностых устроился в компанию «Видео Интернешнл», где работал администратором, директором, продюсером программ, исполнительным продюсером. Позже центр переименовали в «Студию 2В». В 2002 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии и получил диплома менеджера по производству и продаже аудиовизуальной продукции. Сегодня Андрей Могирев успешно продолжает развивать карьеру на телевидении, за его плечами продюсирование и создание таких проектов, как «Сто к одному», «Устами младенца», «Своя игра», «Слабое звено». Последняя программа получила новое название «На выход!» — премьера состоялась на телеканале СТС в марте 2023 года.