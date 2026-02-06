9.42026, Твое сердце в надежных руках 1 сезон
Мелодрама16+
Твое сердце в надежных руках (сериал, 2026) смотреть онлайн
Бывший муж успешной врача-хирурга хочет разделаться с ней, чтобы забрать у нее клинику. Мелодрама «Твое сердце в надежных руках» — сериал о поиске счастья, несмотря на обстоятельства.
Татьяна была выдающимся кардиохирургом, но решила посвятить себя семье и попробовать завести ребенка. Менеджмент собственной клиники она поручает мужу, который, однако, совсем не хочет детей. Кроме того, вскоре Татьяна узнает о его изменах и решает развестись. Поняв, что его деньги и карьера под угрозой, бывший супруг пытается радикально разобраться с Ольгой. Оставшись в живых, она идет в полицию, не уверенная, кому вообще можно доверять.
Какие испытания для нее приготовила жизнь, покажет сериал «Твое сердце в надежных руках», смотреть который можно на Wink.
- ОСРежиссёр
Оксана
Сидоренко
- КВАктриса
Катя
Волк
- НААктёр
Никита
Абдулов
- СБАктриса
Сюзанна
Бэлль
- СГАктёр
Сергей
Габриэлян
- НПСценарист
Николай
Павлов
- ПКПродюсер
Павел
Корчагин
- Продюсер
Андрей
Могирёв
- ЕШПродюсер
Екатерина
Швейко
- СВПродюсер
Сергей
Волков
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ИБОператор
Игорь
Бучнев
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский