Твое сердце в надежных руках (сериал, 2026) смотреть онлайн

Бывший муж успешной врача-хирурга хочет разделаться с ней, чтобы забрать у нее клинику. Мелодрама «Твое сердце в надежных руках» — сериал о поиске счастья, несмотря на обстоятельства.



Татьяна была выдающимся кардиохирургом, но решила посвятить себя семье и попробовать завести ребенка. Менеджмент собственной клиники она поручает мужу, который, однако, совсем не хочет детей. Кроме того, вскоре Татьяна узнает о его изменах и решает развестись. Поняв, что его деньги и карьера под угрозой, бывший супруг пытается радикально разобраться с Ольгой. Оставшись в живых, она идет в полицию, не уверенная, кому вообще можно доверять.



