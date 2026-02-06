Твое сердце в надежных руках (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Успешный кардиохирург Татьяна Свиридова год назад оставила операционную ради мечты о ребенке, доверив управление клиникой мужу Григорию. Со временем выяснилось, что он ей изменяет и становится отцом не собирается. Не желая это терпеть, Татьяна подала на развод.



Григорий понял, что потеряет клинику и все состояние, если Татьяна от него уйдет. Он идет на крайние меры. Но нанятый им исполнитель, не смог выполнить поручение. Татьяна обращается за помощью в полицию.

