Твое сердце в надежных руках (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн
9.42026, Твое сердце в надежных руках. Сезон 1 4 серии
Мелодрама16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
О сериале
Успешный кардиохирург Татьяна Свиридова год назад оставила операционную ради мечты о ребенке, доверив управление клиникой мужу Григорию. Со временем выяснилось, что он ей изменяет и становится отцом не собирается. Не желая это терпеть, Татьяна подала на развод.
Григорий понял, что потеряет клинику и все состояние, если Татьяна от него уйдет. Он идет на крайние меры. Но нанятый им исполнитель, не смог выполнить поручение. Татьяна обращается за помощью в полицию.
- ОСРежиссёр
Оксана
Сидоренко
- КВАктриса
Катя
Волк
- НААктёр
Никита
Абдулов
- СБАктриса
Сюзанна
Бэлль
- СГАктёр
Сергей
Габриэлян
- НПСценарист
Николай
Павлов
- ПКПродюсер
Павел
Корчагин
- Продюсер
Андрей
Могирёв
- ЕШПродюсер
Екатерина
Швейко
- СВПродюсер
Сергей
Волков
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ИБОператор
Игорь
Бучнев
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский