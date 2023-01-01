Биография

Кирилл Сергеевич Симоненко – российский актер. День рождения: 13 апреля 1994 г. После школьного выпускного будущий актер Кирилл Симоненко выбрал для получения профессии Краснодарский государственный институт культуры и искусств, куда поступил на специальность актера театра драмы и кино. Пять лет учился под руководством В. Д. Рагульченко и А. В. Фогелева. Успешно сдал выпускные экзамены в 2016 г. Тогда же присоединился к новому театральному проекту – «Компас-центр», созданному режиссером Евгением Шамраем и актером Александром Молчановым в Москве в Колокольниковом переулке. В настоящее время также сотрудничает с Социальным театром «Наш театральный проект» режиссера Елены Лебедевой, выступления которого проходят в театральном доме «Старый Арбат», культурном центре «Меридиан», а также в Центральном доме актера. Сниматься в кино начал в 2018 г. Первая роль Кирилла Симоненко на телеэкране – представитель компании «СтопХам» в комедии Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель». Впервые в главной роли актер появляется в документальном фильме «Соня Суперфрау» (2019 г.) Андрея Никишина. В 2020 г. готовится к выходу на экраны первый короткометражный фильм Кирилла Симоненко «Наглость», в котором он выступит в качестве режиссера, сценариста, продюсера, а также исполнителя одной из главных ролей.