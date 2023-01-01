Биография

Наталья Хлопецкая – режиссер и сценарист российского кино, родилась в мае 1974 года. Наталья училась в столичном университете культуры на режиссерском отделении. Диплом получила в 1998 году, а через год ее приняли сразу на 2-й курс Всероссийского государственного института кинематографии. Еще во время учебы способная студентка получила 2 приза за свои работы: приз фестиваля «Дебют-Кинотавр» и фестиваля ВГИКа. У Натальи – творческая семья. Муж актрисы Евгений принимает участие в создании картин в качестве оператора. Сестра Татьяна организовывает кастинги. Единственная дочь супругов – Мария – стала актрисой и иногда снимается в фильмах Хлопецких. В самом начале своей творческой карьеры Наталья писала сценарии для короткометражных лент и для популярного киножурнала «Ералаш». Позднее Хлопецкая принимала участие в съемках телесериала «Виола Тараканова». В 2008 году на экраны вышел фильм Хлопецкой «Тетя Клава фон Геттен». Наталья написала сценарии и сняла популярные киноленты «Коготь из Мавритании» и «Невеста из Москвы». К числу последних режиссерских работ Хлопецкой относятся картины «Московская пленница», «Этим пыльным летом» и «Старая гвардия».