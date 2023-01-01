Как выйти замуж за миллионера (сериал, 2012) смотреть онлайн
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«Как выйти замуж за миллионера» (2012) — лирическая комедия, которую можно бесплатно смотреть онлайн на нашем сайте.
Бойкая студентка факультета журналистики Женя Красилова на все имеет свое мнение. Такой палец в рот не клади! Женя стремится стать профессионалом своего дела, а пока что вынуждена по�драбатывать в одном из бульварных изданий. В статье «Как выйти замуж за миллионера» она слишком лихо проходится по личности книгоиздателя Леонида Раевского, после чего обнаруживает себя в черном списке. Чтобы спасти карьеру, Женя заключает с Раевским пари, по условиям которого должна в течение месяца добиться предложения руки и сердца от какого-нибудь миллионера. Удастся ли Жене найти себе жениха среди олигархов? Начинайте смотреть онлайн сериал «Как выйти замуж за миллионера» и узнаете!
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Информация
Рейтинг
- НХРежиссёр
Наталья
Хлопецкая
- ЮКАктриса
Юлия
Кокрятская
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актриса
Александра
Тюфтей
- Актёр
Роман
Курцын
- Актёр
Дмитрий
Марьянов
- Актриса
Людмила
Чурсина
- Актёр
Александр
Михайлов
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актёр
Виктор
Добронравов
- АШАктриса
Анастасия
Шевчук
- НХСценарист
Наталья
Хлопецкая
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- АЛПродюсер
Антонина
Ли
- ЕХОператор
Евгений
Хлопецкий
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев