Как выйти замуж за миллионера
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Как выйти замуж за миллионера

Как выйти замуж за миллионера (сериал, 2012) смотреть онлайн

8.72012, Как выйти замуж за миллионера 2 сезона
Мелодрамы, Комедии18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Как выйти замуж за миллионера» (2012) — лирическая комедия, которую можно бесплатно смотреть онлайн на нашем сайте.

Бойкая студентка факультета журналистики Женя Красилова на все имеет свое мнение. Такой палец в рот не клади! Женя стремится стать профессионалом своего дела, а пока что вынуждена подрабатывать в одном из бульварных изданий. В статье «Как выйти замуж за миллионера» она слишком лихо проходится по личности книгоиздателя Леонида Раевского, после чего обнаруживает себя в черном списке. Чтобы спасти карьеру, Женя заключает с Раевским пари, по условиям которого должна в течение месяца добиться предложения руки и сердца от какого-нибудь миллионера. Удастся ли Жене найти себе жениха среди олигархов? Начинайте смотреть онлайн сериал «Как выйти замуж за миллионера» и узнаете!

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Как выйти замуж за миллионера»

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