Как выйти замуж за миллионера (сериал, 2012) смотреть онлайн

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«Как выйти замуж за миллионера» (2012) — лирическая комедия, которую можно бесплатно смотреть онлайн на нашем сайте.



Бойкая студентка факультета журналистики Женя Красилова на все имеет свое мнение. Такой палец в рот не клади! Женя стремится стать профессионалом своего дела, а пока что вынуждена по�драбатывать в одном из бульварных изданий. В статье «Как выйти замуж за миллионера» она слишком лихо проходится по личности книгоиздателя Леонида Раевского, после чего обнаруживает себя в черном списке. Чтобы спасти карьеру, Женя заключает с Раевским пари, по условиям которого должна в течение месяца добиться предложения руки и сердца от какого-нибудь миллионера. Удастся ли Жене найти себе жениха среди олигархов? Начинайте смотреть онлайн сериал «Как выйти замуж за миллионера» и узнаете!



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