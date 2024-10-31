WinkСериалыУроки китайского1-й сезонКлуб разбитых сердец
8.32024, Клуб разбитых сердец
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Уроки китайского (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+35 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 1
- 18+42 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 3
- 18+43 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 4
- 18+39 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 5
- 18+44 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 6
- 18+39 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 7
- 18+53 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 8
О сериале
После смерти матери Никита Симачёв переезжает к отцу — известному фармакологу, за чьей разработкой ведут охоту опасные люди. Чтобы защитить сына, Симачёв-старший тайно нанимает ему телохранительницу Мэйлин из влиятельного китайского клана. Под видом студентки по обмену она знакомится с Никитой и открывает для себя новый мир свободы и ярких чувств, которые никогда не позволяла себе испытывать.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
- Режиссёр
Иван
Макаревич
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актриса
Анна
Слю
- Актриса
Анна
Михалкова
- ИБАктёр
Илья
Бледный
- Актёр
Михаил
Горевой
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- Актриса
Александра
Немчинова
- ДНАктёр
Денис
Никитин
- Актёр
Даня
Киселёв
- ЕЧАктриса
Екатерина
Чаннова
- РЗАктёр
Роберт
Захарян
- ВКАктриса
Валентина
Карташёва
- ЭСАктёр
Эльдар
Сафиканов
- ДЯСценарист
Дмитрий
Яковенко
- ТШСценарист
Татьяна
Шаповальянц
- НХСценарист
Наталья
Хлопецкая
- Сценарист
Иван
Макаревич
- НМСценарист
Наталья
Милявская
- АГСценарист
Алла
Гусева
- Продюсер
Теймур
Джафаров
- ЕСПродюсер
Екатерина
Сычева
- АНПродюсер
Александра
Нелюбина
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- БХПродюсер
Борис
Хохлов
- Оператор
Дмитрий
Горевой
- Композитор
Иван
Макаревич