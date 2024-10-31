Клуб разбитых сердец
Wink
Сериалы
Уроки китайского
1-й сезон
Клуб разбитых сердец
8.32024, Клуб разбитых сердец
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Уроки китайского (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После смерти матери Никита Симачёв переезжает к отцу — известному фармакологу, за чьей разработкой ведут охоту опасные люди. Чтобы защитить сына, Симачёв-старший тайно нанимает ему телохранительницу Мэйлин из влиятельного китайского клана. Под видом студентки по обмену она знакомится с Никитой и открывает для себя новый мир свободы и ярких чувств, которые никогда не позволяла себе испытывать.


Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Уроки китайского»