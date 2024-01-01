Неоновые волки
Wink
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Уроки китайского
1-й сезон
Неоновые волки
8.42024, Неоновые волки
Драмы, Комедии16+
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Уроки китайского (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

После смерти матери Никита Симачёв переезжает к отцу — известному фармакологу, за чьей разработкой ведут охоту опасные люди. Чтобы защитить сына, Симачёв-старший тайно нанимает ему телохранительницу Мэйлин из влиятельного китайского клана. Под видом студентки по обмену она знакомится с Никитой и открывает для себя новый мир свободы и ярких чувств, которые никогда не позволяла себе испытывать.


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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии, Драмы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Уроки китайского»