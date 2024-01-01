Кто тут олень?
Wink
Сериалы
Уроки китайского
1-й сезон
Кто тут олень?
8.32024, Кто тут олень?
Драма, Комедия16+
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Уроки китайского (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После смерти матери Никита Симачёв переезжает к отцу — известному фармакологу, за чьей разработкой ведут охоту опасные люди. Чтобы защитить сына, Симачёв-старший тайно нанимает ему телохранительницу Мэйлин из влиятельного китайского клана. Под видом студентки по обмену она знакомится с Никитой и открывает для себя новый мир свободы и ярких чувств, которые никогда не позволяла себе испытывать.


Сериал Кто тут олень? 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Уроки китайского»