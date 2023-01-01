Фильм Чужая(2023)
О фильме
Встречайте свежий проект от режиссера Алексей Луканева «Чужая» — фильм (2023) смотреть онлайн теперь можно на Wink! Драма, основанная на реальных событиях с Анной Слю в роли столичной бизнес-леди, попавшей в глухую тайгу.
Дина — целеустремленная женщина, которая успешно совмещает карьеру в московской нефтяной компании и заботу о семье. После очередной сделки она летит в Якутию открывать месторождение нефти и, возвращаясь на вертолете в аэропорт, попадает в авиакатастрофу. Женщина оказывается в тайге, в окружении местного племени, живущего по неведомым ей древним законам. Она мечтает вернуться в Москву к родным, но у новых знакомых на нее свои планы...
Узнайте, сможет ли Дина выпутаться из этой передряги.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Драма
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
- АЛРежиссёр
Алексей
Луканев
- Актриса
Анна
Слю
- Актёр
Артём
Ткаченко
- НБАктёр
Ньургун
Бэчигэн
- ЗБАктриса
Зоя
Багынанова
- Актёр
Евгений
Коряковский
- АСАктриса
Айыына
Слепцова
- ГБАктёр
Георгий
Бессонов
- ИПАктриса
Ильяна
Павлова
- СКАктриса
Слава
Киселева
- АКАктёр
Андрей
Курилов
- СОСценарист
Сергей
Ольденбург-Свинцов
- ДЛСценарист
Дмитрий
Лемешев
- ААСценарист
Анастасия
Арышева
- Сценарист
Инга
Оболдина
- ГГПродюсер
Григорий
Геворкян
- НГПродюсер
Николай
Геворкян
- АСПродюсер
Афанасий
Саввин
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Реган
- АЛКомпозитор
Алексей
Лукьянов