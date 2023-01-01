Фильм Чужая(2023)

Встречайте свежий проект от режиссера Алексей Луканева «Чужая» — фильм (2023) смотреть онлайн теперь можно на Wink! Драма, основанная на реальных событиях с Анной Слю в роли столичной бизнес-леди, попавшей в глухую тайгу.



Дина — целеустремленная женщина, которая успешно совмещает карьеру в московской нефтяной компании и заботу о семье. После очередной сделки она летит в Якутию открывать месторождение нефти и, возвращаясь на вертолете в аэропорт, попадает в авиакатастрофу. Женщина оказывается в тайге, в окружении местного племени, живущего по неведомым ей древним законам. Она мечтает вернуться в Москву к родным, но у новых знакомых на нее свои планы...



Узнайте, сможет ли Дина выпутаться из этой передряги.



