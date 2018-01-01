Wink
Чужая
Актёры и съёмочная группа фильма «Чужая»

Режиссёры

Алексей Луканев

Режиссёр

Актёры

Анна Слю

АктрисаДина
Артём Ткаченко

АктёрЛёша
Ньургун Бэчигэн

АктёрТуннан
Зоя Багынанова

АктрисаШаманка
Евгений Коряковский

АктёрКонстантинов
Айыына Слепцова

АктрисаДочь охотника
Георгий Бессонов

АктёрВождь Илям
Ильяна Павлова

АктрисаЖена вождя Кируна
Слава Киселева

АктрисаАлька
Андрей Курилов

АктёрХомичев

Сценаристы

Сергей Ольденбург-Свинцов

Сценарист
Дмитрий Лемешев

Сценарист
Анастасия Арышева

Сценарист
Инга Оболдина

Сценарист

Продюсеры

Григорий Геворкян

Продюсер
Николай Геворкян

Продюсер
Афанасий Саввин

Продюсер

Монтажёры

Дмитрий Реган

Монтажёр

Композиторы

Алексей Лукьянов

Композитор