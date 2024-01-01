Все ОК. Сезон 1. Серия 2
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8.12024, Все ОК. Сезон 1. Серия 2
Комедии, Драмы16+
Петербургский гид с богатым воображением заботится о младших сестрах после смерти матери. Культурная комедия о Северной столице от создателей сериала «Балет»
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Соцработник Светлана Алексеевна просит Илью привести в порядок квартиру, чтобы они могли начать оформлять опекунство. Между тем Рита оставляет Соню на старшего брата и отправляется на тусовку с другом. Илья не успевает отвести сестренку в садик, и ему приходится взять ее с собой на работу. Тем временем владелица турагентства напоминает молодому человеку, что у него остается всего один день, чтобы развлечь недовольных туристов, иначе его ждет увольнение.

Сможет ли Илья впечатлить иностранцев, узнаете в комедийном сериале «Все ОК» — 2 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

Сериал Все ОК 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Все ОК»

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