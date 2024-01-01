Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Соцработник Светлана Алексеевна просит Илью привести в порядок квартиру, чтобы они могли начать оформлять опекунство. Между тем Рита оставляет Соню на старшего брата и отправляется на тусовку с другом. Илья не успевает отвести сестренку в садик, и ему приходится взять ее с собой на работу. Тем временем владелица турагентства напоминает молодому человеку, что у него остается всего один день, чтобы развлечь недовольных туристов, иначе его ждет увольнение.



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