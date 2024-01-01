8.12024, Все ОК. Сезон 1. Серия 2
Комедии, Драмы16+
Петербургский гид с богатым в�оображением заботится о младших сестрах после смерти матери. Культурная комедия о Северной столице от создателей сериала «Балет»
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Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
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Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+24 мин
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Сезон 1 Серия 2
- 16+22 мин
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Сезон 1 Серия 3
- 16+23 мин
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Сезон 1 Серия 4
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Сезон 1 Серия 5
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Сезон 1 Серия 6
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Сезон 1 Серия 7
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Сезон 1 Серия 8
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Сезон 1 Серия 9
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Сезон 1 Серия 10
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Сезон 1 Серия 11
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Сезон 1 Серия 12
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Сезон 1 Серия 13
Сюжет
Соцработник Светлана Алексеевна просит Илью привести в порядок квартиру, чтобы они могли начать оформлять опекунство. Между тем Рита оставляет Соню на старшего брата и отправляется на тусовку с другом. Илья не успевает отвести сестренку в садик, и ему приходится взять ее с собой на работу. Тем временем владелица турагентства напоминает молодому человеку, что у него остается всего один день, чтобы развлечь недовольных туристов, иначе его ждет увольнение.
Сможет ли Илья впечатлить иностранцев, узнаете в комедийном сериале «Все ОК» — 2 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве на видеосервисе Wink!
Сериал Все ОК 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Элинсон
- Актёр
Фёдор
Федотов
- Актриса
Анна
Осипова
- Актриса
Алиса
Руденко
- Актриса
Анна
Слю
- Актриса
Софья
Гершевич
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актриса
Алена
Апина
- Актёр
Владислав
Ценёв
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Кацагаджиева
- ЛМСценарист
Лев
Мурзенко
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- ОКХудожник
Олег
Колодько
- Художница
Виктория
Игумнова
- АММонтажёр
Андрей
Малашенков
- АЕМонтажёр
Азамат
Ерматов
- АГОператор
Алексей
Гопша
- Композитор
Евгений
Бархатов