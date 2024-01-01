Все ОК. Сезон 1. Серия 10
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1-й сезон
10-я серия
8.12024, Все ОК. Сезон 1. Серия 10
Комедии, Драмы16+
Петербургский гид с богатым воображением заботится о младших сестрах после смерти матери. Культурная комедия о Северной столице от создателей сериала «Балет»
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Кира сообщает начальнице турагентства, что заболела. Руководительнице ничего не остается, как просить Илью организовать мероприятие для важных гостей в опере. Обеспокоенный молодой человек прибывает на квартиру к своей возлюбленной и видит собранный чемодан. Кира признается, что солгала о болезни, так как ей нужно помочь со сделкой Тимуру. Илья не знает, что делать от бессилия и ревности.

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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Все ОК»