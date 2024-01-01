Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Кира сообщает начальнице турагентства, что заболела. Руководительнице ничего не остается, как просить Илью организовать мероприятие для важных гостей в опере. Обеспокоенный молодой человек прибывает на квартиру к своей возлюбленной и видит собранный чемодан. Кира признается, что солгала о болезни, так как ей нужно помочь со сделкой Тимуру. Илья не знает, что делать от бессилия и ревности.



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