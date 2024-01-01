8.12024, Все ОК. Сезон 1. Серия 10
Комедии, Драмы16+
Петербургский г�ид с богатым воображением заботится о младших сестрах после смерти матери. Культурная комедия о Северной столице от создателей сериала «Балет»
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Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
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Сезон 1 Серия 12
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Сезон 1 Серия 13
Сюжет
Кира сообщает начальнице турагентства, что заболела. Руководительнице ничего не остается, как просить Илью организовать мероприятие для важных гостей в опере. Обеспокоенный молодой человек прибывает на квартиру к своей возлюбленной и видит собранный чемодан. Кира признается, что солгала о болезни, так как ей нужно помочь со сделкой Тимуру. Илья не знает, что делать от бессилия и ревности.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Элинсон
- Актёр
Фёдор
Федотов
- Актриса
Анна
Осипова
- Актриса
Алиса
Руденко
- Актриса
Анна
Слю
- Актриса
Софья
Гершевич
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актриса
Алена
Апина
- Актёр
Владислав
Ценёв
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Кацагаджиева
- ЛМСценарист
Лев
Мурзенко
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- ОКХудожник
Олег
Колодько
- Художница
Виктория
Игумнова
- АММонтажёр
Андрей
Малашенков
- АЕМонтажёр
Азамат
Ерматов
- АГОператор
Алексей
Гопша
- Композитор
Евгений
Бархатов