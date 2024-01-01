Все ОК. Сезон 1. Серия 13
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Все ОК
1-й сезон
13-я серия
8.12024, Все ОК. Сезон 1. Серия 13
Комедия, Драма16+
Петербургский гид с богатым воображением заботится о младших сестрах после смерти матери. Культурная комедия о Северной столице от создателей сериала «Балет»
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Риту и Соню забирают в детский дом, и Илья остается совсем один. На следующий день он собирает все необходимые документы и приходит на заседание комиссии, которая должна решить судьбу девочек. Ксения напоминает ему обо всех проступках — приводе в полицию, скандале в Академии и разбитой витрине. Вопреки этому, Илья утверждает, что готов взять на себя ответственность за сестер. Тогда председательница комиссии ставит перед молодым человеком условие: Илье необходимо жениться…

Сможет ли гид-холостяк отказаться от своего привычного образа жизни и наконец повзрослеть, узнаете в 1 сезоне культурной комедии «Все ОК» — 13 серия доступна в отличном качестве онлайн на видеосервисе Wink!

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Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Все ОК»