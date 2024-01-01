Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
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О сериале
Риту и Соню забирают в детский дом, и Илья остается совсем один. На следующий день он собирает все необходимые документы и приходит на заседание комиссии, которая должна решить судьбу девочек. Ксения напоминает ему обо всех проступках — приводе в полицию, скандале в Академии и р�азбитой витрине. Вопреки этому, Илья утверждает, что готов взять на себя ответственность за сестер. Тогда председательница комиссии ставит перед молодым человеком условие: Илье необходимо жениться…
Сможет ли гид-холостяк отказаться от своего привычного образа жизни и наконец повзрослеть, узнаете в 1 сезоне культурной комедии «Все ОК» — 13 серия доступна в отличном качестве онлайн на видеосервисе Wink!
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Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Элинсон
- Актёр
Фёдор
Федотов
- Актриса
Анна
Осипова
- Актриса
Алиса
Руденко
- Актриса
Анна
Слю
- Актриса
Софья
Гершевич
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актриса
Алена
Апина
- Актёр
Владислав
Ценёв
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Кацагаджиева
- ЛМСценарист
Лев
Мурзенко
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- ОКХудожник
Олег
Колодько
- Художница
Виктория
Игумнова
- АММонтажёр
Андрей
Малашенков
- АЕМонтажёр
Азамат
Ерматов
- АГОператор
Алексей
Гопша
- Композитор
Евгений
Бархатов