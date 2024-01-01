Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Риту и Соню забирают в детский дом, и Илья остается совсем один. На следующий день он собирает все необходимые документы и приходит на заседание комиссии, которая должна решить судьбу девочек. Ксения напоминает ему обо всех проступках — приводе в полицию, скандале в Академии и р�азбитой витрине. Вопреки этому, Илья утверждает, что готов взять на себя ответственность за сестер. Тогда председательница комиссии ставит перед молодым человеком условие: Илье необходимо жениться…



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