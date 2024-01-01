Реплика (Фильм 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Фантастическая драма с Никитой Ефремовым о том, что любовь невозможно контролировать. Не пропустите новый эксклюзивный проект Wink «Реплика» — фильм 2024 года можно посмотреть по подписке в нашем онлайн-кинотеатре. Премьера российского фантастического фильма состоялась на фестивале «Короче».



Давид и Антон — два брата-ученых, которые создают уникальный проект: благодаря их разработке появилась возможность копировать человеческое сознание. Братья уже почти готовы объявить всему миру о своем успехе, но все портит внезапное чувство: Антон влюбляется в жену Давида Веру. Втайне он создает реплику женщины и говорит ей, что он ее муж. Этот поступок приводит к необратимым последствиям, с которыми придется разбираться обоим братьям.



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