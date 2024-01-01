Реплика (Фильм 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Фантастическая драма с Никитой Ефремовым о том, что любовь невозможно контролировать. Не пропустите новый эксклюзивный проект Wink «Реплика» — фильм 2024 года можно посмотреть по подписке в нашем онлайн-кинотеатре. Премьера российского фантастического фильма состоялась на фестивале «Короче».
Давид и Антон — два брата-ученых, которые создают уникальный проект: благодаря их разработке появилась возможность копировать человеческое сознание. Братья уже почти готовы объявить всему миру о своем успехе, но все портит внезапное чувство: Антон влюбляется в жену Давида Веру. Втайне он создает реплику женщины и говорит ей, что он ее муж. Этот поступок приводит к необратимым последствиям, с которыми придется разбираться обоим братьям.
Чем обернется для двух братьев любовь к одной женщине? Ответ ищите в оригинальном проекте, который пополнит коллекцию Wink Originals, «Реплика» — фильм 2024 смотреть можно онлайн в видеосервисе.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Драмы
Рейтинг
- АИРежиссёр
Амир
Исаев
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актриса
Софья
Лебедева
- Актёр
Владислав
Ценёв
- Актёр
Юрий
Цурило
- АСАктёр
Александр
Стефанцов
- МГАктёр
Макс
Громов
- ЕОСценарист
Егор
Одинцов
- ЕКСценарист
Екатерина
Кузнецова
- АИСценарист
Амир
Исаев
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- ЕОПродюсер
Егор
Одинцов
- ЗЧПродюсер
Захар
Чавкин
- АБХудожница
Анна
Брауде
- МСОператор
Максим
Смирнов