Реплика
Wink
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Реплика
7.02024, Реплика
Фантастика, Драмы121 мин18+
Братья-ученые открывают возможность копировать сознание, и это приводит к опасным последствиям. Никита Ефремов в фантастической драме о том, что любовь невозможно контролировать
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Реплика (Фильм 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Фантастическая драма с Никитой Ефремовым о том, что любовь невозможно контролировать. Не пропустите новый эксклюзивный проект Wink «Реплика» — фильм 2024 года можно посмотреть по подписке в нашем онлайн-кинотеатре. Премьера российского фантастического фильма состоялась на фестивале «Короче».

Давид и Антон — два брата-ученых, которые создают уникальный проект: благодаря их разработке появилась возможность копировать человеческое сознание. Братья уже почти готовы объявить всему миру о своем успехе, но все портит внезапное чувство: Антон влюбляется в жену Давида Веру. Втайне он создает реплику женщины и говорит ей, что он ее муж. Этот поступок приводит к необратимым последствиям, с которыми придется разбираться обоим братьям.

Чем обернется для двух братьев любовь к одной женщине? Ответ ищите в оригинальном проекте, который пополнит коллекцию Wink Originals, «Реплика» — фильм 2024 смотреть можно онлайн в видеосервисе.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Драмы

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