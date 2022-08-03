Кровавая леди Батори
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Кровавая леди Батори

Кровавая леди Батори (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

7.72015, Кровавая леди Батори
Триллер, Ужасы102 мин18+

О фильме

17 век. В замке, окруженном лесами и горами, живет Элизабетта Батори. Она умна и красива. И никто не знает, что в замке знаменитой красавицы творятся страшные вещи…Иногда легенды — не вымысел. Такова история самой влиятельной женщины своего времени и самой жестокой убийцы всех времен.

Страна
США, Россия
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровавая леди Батори»