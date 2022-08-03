Кровавая леди Батори (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
7.72015, Кровавая леди Батори
Триллер, Ужасы102 мин18+
О фильме
17 век. В замке, окруженном лесами и горами, живет Элизабетта Батори. Она умна и красива. И никто не знает, что в замке знаменитой красавицы творятся страшные вещи…Иногда легенды — не вымысел. Такова история самой влиятельной женщины своего времени и самой жестокой убийцы всех времен.
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
4.1 IMDb
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актриса
Изабелль
Аллен
- ЛБАктёр
Лукас
Бонд
- ЛСАктриса
Лия
Синчевич
- АПАктриса
Александра
Пойанова
- ВТАктёр
Валентин
Теодосию
- Актёр
Павел
Деревянко
- АКАктриса
Ада
Кондееску
- КТАктёр
Клаудиу
Трандафир
- БФАктёр
Богдан
Фаркас
- МДСценарист
Мэттью
Джейкобс
- Продюсер
Георгий
Малков
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- ХКПродюсер
Хейден
Кристенсен
- БППродюсер
Брайан
Питт
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- ФДАктёр дубляжа
Фёдор
Дахненко
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ЛБХудожница
Лиа
Батлер
- МСХудожница
Моника
Сореску
- РФМонтажёр
Райан
Фолзи
- МАОператор
Максим
Александр
- НЛКомпозитор
Натаниэль
Левайсэй