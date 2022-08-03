Кровавая леди Батори (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

17 век. В замке, окруженном лесами и горами, живет Элизабетта Батори. Она умна и красива. И никто не знает, что в замке знаменитой красавицы творятся страшные вещи…Иногда легенды — не вымысел. Такова история самой влиятельной женщины своего времени и самой жестокой убийцы всех времен.

