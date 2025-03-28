Конек-Горбунок (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Простодушный Иванушка и его верный дружок-конек исполняют капризы глупого царя. Остроумная и яркая семейная сказка «Конек-Горбунок» — фильм 2021 года с Антоном Шагиным и Павлом Деревянко, ставший современной экранизацией книги Петра Ершова и большим хитом российского проката.
В деревне простого парня Ивана считают бестолковым мечтателем, а старшие братья и вовсе обзывают его дураком. Но однажды Иван сталкивается с волшебной кобылицей, которая дарит ему двух роскошных коней и... озорного Конька-Горбунка. С этого момента жизнь Ивана превращается в череду невероятных приключений. Он получает шанс поймать Жар-птицу, встречает Рыбу-кита, знакомится с Царь-девицей и попадает в немилость к царю. Чудной и завистливый царь придумывает для Ивана самые невероятные задания, но наш герой и его верный друг исполняют их все до одного.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время106 мин / 01:46
- ОПРежиссёр
Олег
Погодин
- ЕБАктриса
Екатерина
Байгозина
- Актриса
Паулина
Андреева
- АНАктриса
Алина
Недобитко
- ВДАктёр
Владимир
Дикун
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актёр
Олег
Тактаров
- ВКАктёр
Виталий
Копнин
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Антон
Шагин
- ОПСценарист
Олег
Погодин
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- НСПродюсер
Наталья
Смирнова
- АГПродюсер
Александр
Горохов
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- ОМХудожница
Ольга
Михайлова
- ИЦХудожница
Изабела
Цихоньская
- АКХудожница
Анастасия
Каримулина
- Монтажёр
Серик
Бейсеу
- КЛМонтажёр
Константин
Ларченко
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков
- АШКомпозитор
Александр
Шевченко
- КККомпозитор
Константин
Куприянов
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев