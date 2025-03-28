Конек-Горбунок (фильм, 2021) смотреть онлайн

Простодушный Иванушка и его верный дружок-конек исполняют капризы глупого царя. Остроумная и яркая семейная сказка «Конек-Горбунок» — фильм 2021 года с Антоном Шагиным и Павлом Деревянко, ставший современной экранизацией книги Петра Ершова и большим хитом российского проката.



В деревне простого парня Ивана считают бестолковым мечтателем, а старшие братья и вовсе обзывают его дураком. Но однажды Иван сталкивается с волшебной кобылицей, которая дарит ему двух роскошных коней и... озорного Конька-Горбунка. С этого момента жизнь Ивана превращается в череду невероятных приключений. Он получает шанс поймать Жар-птицу, встречает Рыбу-кита, знакомится с Царь-девицей и попадает в немилость к царю. Чудной и завистливый царь придумывает для Ивана самые невероятные задания, но наш герой и его верный друг исполняют их все до одного.



Как им это удастся? На какие уловки им придется пойти? Узнаете, если будете смотреть фильм «Конек-Горбунок» онлайн в хорошем качестве на Wink!

