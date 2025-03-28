Конек-Горбунок (фильм, 2021) смотреть онлайн

Конек-Горбунок
Конек-Горбунок
9.42021, Конек-Горбунок
Фэнтези, Комедия106 мин6+
О фильме

Простодушный Иванушка и его верный дружок-конек исполняют капризы глупого царя. Остроумная и яркая семейная сказка «Конек-Горбунок» — фильм 2021 года с Антоном Шагиным и Павлом Деревянко, ставший современной экранизацией книги Петра Ершова и большим хитом российского проката.

В деревне простого парня Ивана считают бестолковым мечтателем, а старшие братья и вовсе обзывают его дураком. Но однажды Иван сталкивается с волшебной кобылицей, которая дарит ему двух роскошных коней и... озорного Конька-Горбунка. С этого момента жизнь Ивана превращается в череду невероятных приключений. Он получает шанс поймать Жар-птицу, встречает Рыбу-кита, знакомится с Царь-девицей и попадает в немилость к царю. Чудной и завистливый царь придумывает для Ивана самые невероятные задания, но наш герой и его верный друг исполняют их все до одного.

Как им это удастся? На какие уловки им придется пойти?

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

