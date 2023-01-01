Амазонки
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Амазонки

Амазонки (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.62011, Амазонки 1 сезон
Детективы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ироничный детективный сериал о приключениях сотрудниц особого отдела по борьбе с преступностью.

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«Амазонки» — специальное экспериментальное подразделение, куда входят четыре совершенно разные, а потому прекрасно дополняющие друг друга девушки. Среди них — карикатурная блондинка и жена олигарха Анна Зильбер, бывшая рецидивистка Лидия Корнеева, капитан полиции Евгения Белозерова и эксперт-криминалист Варвара Крестовская. В каждой серии «Амазонки» расследуют новое запутанное дело, демонстрируя неординарные детективные способности и триумф спонтанного мышления.

Наблюдать за этим будет крайне весело и увлекательно, особенно если сериал 2011 года «Амазонки» смотреть онлайн в хорошем качестве.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Амазонки»

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