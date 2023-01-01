Амазонки (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ироничный детективный сериал о приключениях сотрудниц особого отдела по борьбе с преступностью.



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«Амазонки» — специальное экспериментальное подразделение, куда входят четыре совершенно разные, а потому прекрасно дополняющие друг друга девушки. Среди них — карикатурная блондинка и жена олигарха Анна Зильбер, бывшая рецидивистка Лидия Корнеева, капитан полиции Евгения Белозерова и эксперт-криминалист Варвара Крестовская. В каждой серии «Амазонки» расследуют новое запутанное дело, демонстрируя неординарные детективные способности �и триумф спонтанного мышления.



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