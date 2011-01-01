Амазонки. Сезон 1. Серия 4
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Амазонки
1-й сезон
4-я серия

Амазонки (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.62011, Амазонки. Сезон 1. Серия 4
Детективы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Их четверо - Анна, Варвара, Лидия и Евгения. Они – это специальное экспериментальное подразделение (СЭП) «Амазонки», созданное в рамках научно-исследовательского центра следственного управления МВД РФ. «Амазонки» занимаются расследованием преступлений, применяя свою оригинальную «женскую» тактику.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Детективы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Амазонки»

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